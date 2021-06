Dia Mundial do Refugiado é celebrado neste domingo; live debate o tema

Neste domingo (dia 20) é celebrado o Dia Mundial do Refugiado. Segundo a Acnur (Agência da ONU para Refugiados), pelo menos 82,4 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas até o final de 2020 como resultado de perseguição, conflito, violência, violação de direitos humanos ou eventos específicos. Entre elas estão cerca de 26,4 milhões de refugiados – quase metade deles tem menos de 18 anos.

Para refletir sobre a problemática, o Serviço de Acolhida e Orientação para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, o ACNUR, a Missão Paz e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo realizam na próxima segunda-feira (dia 21), às 14h, uma live para debater empregabilidade e geração de renda da população refugiada em tempos de pandemia.

Tendo como eixo central os desafios econômicos, no encontro também serão divulgados dados atualizados das organizações participantes e recortes das atividades implementadas desde o último ano, considerando os impactos da covid-19 no atendimento às pessoas refugiadas.

A transmissão pode ser acompanhada pela página da Caritas São Paulo no Facebook.

Participam da live dos seguintes nomes: Padre Marcelo Maróstica Quadro, diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo; Gisele Netto, assistente de campo sênior do ACNUR; Padre Paolo Parisse, da Missão Paz; e Tatiana Rached Campos, coordenadora do Programa CIC (Centro de Integração da Cidadania), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Ação no Metrô de São Paulo

Ainda em celebração à data, o Instituto Adus promove uma exposição nas estações Eucaliptos e Higienópolis-Makenzie do Metrô de São Paulo.

Intitulada “Olhares que acolhem”, a mostra traz imagens de rostos de refugiados atendidos pela ONG. A ideia é fazer com que mais pessoas tenham contato com a temática.

A exposição segue até o dia 30 deste mês e deve retornar em novembro, em outras estações.