Mega-Sena sorteia R$ 7 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal vai sortear na noite deste sábado a bolada de R$ 7 milhões. Leva a quantia quem acertar de seis dezenas do concurso 2382.

O prêmio acumulou após nenhum apostador acertar a faixa principal da loteria na última quarta-feira (dia 16).

Na ocasião, 37 apostas acertaram a quina (cinco pontos) e cada uma elas ganhou R$ 45.372,62.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 975,69 para 2.458 apostadores que acertaram somente a quadra (quatro dezenas).

Os números sorteados na quarta-feira na Mega-Sena foram: 07, 23, 32, 41, 42, 47.

Como apostar

O sorteio acontece às 20h e é possível apostar até as 19h. O palpite mínimo, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.