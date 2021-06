Manifestantes contra Bolsonaro ocupam Avenida Paulista

Manifestante se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste sábado (dia 19) para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O ato ocorreu justamente no dia em que o Brasil atingiu a triste marca de 500 mil mortes em decorrência da pandemia da covid-19.

O grupo se reuniu por volta das 15h e fechou a via no sentido Consolação. O vão livre do MASP (Museu de Artes de São Paulo) foi protegido por grades.

Leia também:

Esperança na adversidade: conheça histórias de pessoas que se reinventaram na pandemia

Biden faz apelo por vacinação; EUA não devem cumprir meta

A maior parte dos manifestantes usava máscara e procurava manter o distanciamento. Uma barraca foi montada para doação de máscaras e distribuição de cartilhas informativas sobre o novo coronavírus.

O PT e a CUT (Central Única de Trabalhadores) aderiram ao movimento, que foi pacífico e dá sequência à manifestação ocorrida em maio.

Atos semelhantes foram observados por todo o País. Entre as bandeiras das manifestações estavam o pedido de impeachment de Bolsonaro, extensão do auxílio emergencial de R$ 600, vacinação em massa contra a covid-19 e críticas à política ambiental da administração atual.