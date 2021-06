Lotofácil acumula e, assim como Mega-Sena, pode pagar R$ 7 milhões nesta noite

Ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 2259 da Lotofácil, sorteadas na noite da última sexta-feira (dia 18). Por isso, hoje o prêmio principal está avaliado em R$ 7 milhões, mesmo valor sorteado pela Mega-Sena. O sorteio tem início às 20h.

A briga pelo montante oferecido pela Caixa Econômica Federal foi acirrada, uma vez que 277 apostas “bateram na trave”, acertando 14 dezenas. Cada uma dessas pessoas vai receber R$ 1.641,20.

Outros 11.214 apostadores vão levar o humilde prêmio de R$ 25 por terem acertado 13 números.

Recupere as dezenas sorteadas na Lotofácil ontem.

Como apostar na Lotofácil

Na Lotofácil o jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Quem tenta a sorte pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Dupla Sena

Hoje também tem Dupla Sena, concurso 2237, com prêmio estimado em R$ 6,2 milhões.

Na última quinta-feira (dia 17), ninguém acertou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, porém, 23 pessoas fizeram a quina (cinco acertos) e receberam prêmios individuais no valor de R$ 4.797,55. Outras 14 marcaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 109,94 cada.

Já no segundo sorteio, 23 apostas fizeram cinco pontos e saíram com R$ 4.317,79 no bolso, enquanto 1.254 apostas ganharam R$ 100,56 por terem marcado quatro números.

Veja como foi o último sorteio da Dupla-Sena aqui.

Como apostar na Dupla Sena

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis Também é possível optar pela Teimosinha e/ou Surpresinha. O valor da aposta mínima é R$ 2,50.

Quina de São João

Não houve Quina na sexta-feira e não haverá hoje novamente . Os sorteios diários da loteria só retornam no dia 26, com a Quina de São João, que promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio de nada menos do que R$ 190 milhões.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo os palpites até 19h do dia 26.

O último sorteio regular na Quina ocorreu na segunda-feira (dia 14). Ninguém acertou as cinco dezenas, mas a loteria pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra (quatro pontos).

Apostadores que acertaram o terno (três pontos) também também foram premiadas com R$ 119,20 – um total de 1.847 pessoas.

Ontem rolou Lotomania

Na última sexta-feira, a Caixa sorteou a Lotomania, concurso 2188. Ninguém acertou as 20 dezenas e o prêmio acumulou em R$ 2,3 milhões para a próxima terça-feira (dia 22).

Nove pessoas acetaram 19 pontos e vão receber R$ 28.609,21 cada.

Outras 68 apostas marcaram 18 acertos e vão levar R$ 2.366,57.

Veja os números da Lotomania aqui.