Cidade de São Paulo vacina pessoas com 50 e 51 anos neste sábado; confira locais

A cidade de São Paulo iniciou neste sábado (dia 19) a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 50 e 51 anos. O grupo compreende mais de 306 mil moradores da Capital.

Ao todo, são 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AMA/UBS Integradas, SAEs (Serviços de Atenção Especializada), megapostos com acesso a pedestres, mais de 130 postos volantes, postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru e uma rede de farmácias parceiras.

O público elegível deve buscar um dos postos de vacinação. O horário de funcionamento das unidades de saúde é das 7h às 19h e o dos espaços parceiros é das 8h às 17h.

Para consultar o endereço mais próximo é preciso acessar a ferramenta Busca Saúde. Já para conferir a movimentação na unidade escolhida, o munícipe pode consultar a plataforma De Olho na Fila.

O que levar?

Para receber o imunizante na Capital é necessário apresentar no ato da vacinação, além dos documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão SUS, um comprovante de residência na cidade de São Paulo.

O comprovante de endereço pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não estiver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro(a), pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil (RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável).

Acesse a página Vacina Sampa e veja o endereço dos postos de vacinação.