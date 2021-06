Você é cringe? Entenda a gíria que virou trending topic no Twitter

Você é cringe? Para responder essa pergunta, muitos vão rebater com outra: mas o que é cringe afinal? Se for o seu caso, talvez a resposta indique que você já não é mais tão jovem quanto pensa ser e que a geração que veio depois da sua te ache, sim um pouco (ou bastante) cringe.

O termo figurou entre os trending topics (ou assunto do momento) do Twitter nesta sexta-feira (dia 18). Tanto uma pessoa como um objeto ou uma situação podem ser cringe. A “tradução” para o bom o velho português seria algo como constrangedor, mico, vergonhoso ou brega.

O adjetivo ganhou as redes porque a chamada geração Z, nascida no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, passou a comentar o que pensa sobre dos gostos e hábitos do Millennials (a galera dos anos 80 até meados de 90) após a criadora de conteúdo Carol Tchulim lançar o desafio na última quinta-feira (dia 17).

por favor jovens da geração z, me contem o que vcs acham um mico nos millennials (acho q falar mico já passou, é cringe ne) — cringe, eu?? (@tchulim) June 17, 2021

E a crítica rolou solta. Harry Potter, café, rir com “hahaha”, ponto de exclamação, sapatilha, falar sobre boletos e até calça skinny foram citados. Esta última, aliás, ganhou destaque a parte, virando um dos assuntos mais comentados também.

Os Millennials, claro, não ficaram quietos e também usaram a internet para defender seus gostos e criticar os mais “xovens”. Confira alguns tweets do dia:

eu não ligava pra adolescente nem quando era adolescente

vou ligar agora?



ser cringe é minha religião bicho

eu crinjo

tu crinjas — Lua Morales 📷 (@LuaMorales) June 18, 2021

Fala que pagar boleto é cringe porque nunca nem pagou boleto e tem tempo de encher o saco dos outros. — João Miranda (@tweetsdojao) June 18, 2021

quem q definiu esta lista do q a geração z acha cringe?? eles têm um emissário? um líder? um prefeito? são comandados por uma conta fandom de kpop??? perguntar isso é cringe???????? pic.twitter.com/kULsgbQ2Vo — botaa_po na vitoria fashion (@falameuanjo) June 18, 2021

são essas pessoas que tão falando que millenial é CRINGE e vcs ai preocupados https://t.co/X7KkIuQzFd — 𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 (@thantz) June 18, 2021

achei que meu Air Force me tornaria cool mas eu uso ele com calça skinny então sigo cringe 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/TCIozfOdsI — Beatriz | bitstobrands.com (@beatrizguarezi) June 18, 2021

como assi exclamaçao eh cringe pic.twitter.com/kQwPY0gMVY — lorena (@lolapaIooser) June 18, 2021