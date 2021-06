Vídeo que mostra batalha fatal entre cobras se torna viral

Um vídeo que mostra uma batalha pela sobrevivência entre duas cobras se torna viral nas rede sociais. Na gravação, é possível ver como uma termina se tornando presa da outra e é engolida completamente.

As imagens foram publicadas no Facebook e revelam como uma Banded Krait, com suas listras pretas e amarelas, se alimenta de outra cobra. Este animal normalmente se alimenta de peixes, roedores, enguias, sapos e até de cobras da mesma espécie ou não.

Fighting for Survival Of The Snake 🐍⚡🐍 Fighting for Survival Of The Snake 🐍⚡🐍 Publicado por Fresh Animals en Martes, 15 de junio de 2021

De acordo com o Reptile Range, a Banded Krait é nativa da Índia e do Sudeste Asiático. Membro da família Elapid, ela pode chegar a medir até 6 metros de comprimento.

Confira mais:

Elas não passam despercebidos devido às cores vivas e possuem um veneno neurotóxico que pode causar vômitos, diarréia, tontura e dor abdominal. Em casos raros, nos quais a vítima não é tratada com antídotos, o envenenamento pode se tornar grave e causar insuficiência respiratória, levando a morte.

Felizmente, as picadas da Banded Krait são mais raras do que muitas das outras cobras venenosas da região em que vivem, como Nepal, Sul da China, Bangladesh, Mianmar, Camboja, Tailândia, Laos e Vietnã.