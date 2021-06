Vídeo: jogador do Palmeiras é flagrado em festa clandestina: “Você vai embora do clube!”

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira mostra o jogador do Palmeiras Lucas Lima sendo flagrado por torcedores enquanto saía de uma festa clandestina durante a madrugada, sem máscara de proteção.

O meia alviverde foi parado por torcedores do time que não pouparam críticas e xingamentos à atitude do atleta. No início da gravação, já é possível ver os torcedores gritando. “Você vai embora, você vai embora [do Palmeiras]. Tá achando que é fácil?”

Lucas Lima em balada clandestina e na saída sendo cobrado por torcedores do Palmeiras… pic.twitter.com/T3iG3HKyic — Fredy Junior (@FredyJunior) June 18, 2021

O clube não se manifestou sobre o ocorrido, mas os próprios torcedores lembraram nas redes sociais que no último final de semana dois funcionários que trabalham no clube morreram por covid-19.

Três funcionários do Palmeiras morreram na última semana por complicações da Covid e o vagabundo do Lucas Lima é pego em uma festa clandestina sem máscara. É revoltante! — William Castro (@William_Castro) June 18, 2021

Todos os jogadores do clube foram vacinados contra a covid-19 no Paraguai no último final de semana, em uma ação da Conmebol para imunizar os principais clubes.

Lucas Lima, 30 anos, está no Palmeiras desde 2018 e embora tenha feito uma boa temporada em 2020, neste ano ainda não jogou o Brasileirão e atuou em apenas uma partida pela Libertadores.