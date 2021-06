Serial killer do DF pode ter saído ferido de novo confronto e detalhes sobre sequestros são revelados

As buscas por Lázaro Barbosa, conhecido como o serial killer do DF, chega nesta sexta-feira (18) ao 10º dia. Fontes afirmam que 400 policiais estão envolvidos na operação que deve ganhar reforço assim que a da Força Nacional de Segurança chegue a Goiás.

O Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Rocha Miranda, deu informações após outra troca de tiros com Lázaro na última quinta-feira (17), afirmando que o foragido pode estar ferido, pois uma camiseta com sangue foi encontrada.

No momento, a ação policial está concentrada em uma área de mata de Cocalzinho e polícia acredita que ele possa estar seguindo em direção a Águas Lindas de Goiás, uma cidade com maior número de habitantes.

Novos detalhes sobre sequestros são revelados

Informações do G1 apontam os relatos de moradores que tiveram uma das primeiras chácaras invadida por Lázaro, acusado de matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia.

Após render e amarrar o caseiro, Lázaro o levou para uma fazenda vizinha, encontrando uma família na casa.

Ele chegou usando o homem como escudo e efetuando tiros, que atingiram três pessoas. Um militar de 39 anos, e o pai dele, de 63, foram baleados e estão internados em um hospital de urgência de Anápolis. A esposa de 64 anos foi a única que teve alta.

Confira mais sobre o caso:

As vítimas da zona rural de Cocalzinho de Goiás foram obrigadas a ficar seminuas e uma das mulheres teve que cozinhar para ele. Foi quando a PM chegou e houve troca de tiros, mas o suspeito fugiu pela mata.

O desabafo da mãe de Lázaro

Na noite da última quinta;feira (17), circulou a falsa informação de que o assassino havia se entregado para a polícia. A mãe de Lázaro, Eva Maria Sousa, fez um apelo em entrevista à Record.

“O que eu te peço, se você estiver me ouvindo ou vendo, você se entrega e esclarece toda a verdade, está saindo muito mentira. Mais mentira do que verdade. É a tua mãe que está falando”, pediu.