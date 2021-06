Previsão: termômetros chegam aos 23ºC neste fim de semana em São Paulo

Os termômetros na cidade de São Paulo devem chegar aos 23ºC neste fim de semana, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

No sábado (dia 19), a mínima pode atingir os 14ºC. O dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite.

A umidade do ar fica entre 39% e 81%.

Ainda segundo a previsão, o sol nasce às 6h47 e se põe às 17h28.

Já no domingo (dia 20), a mínima fica em torno dos 15ºC. Pela manhã, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa. A tarde será de sol, com diminuição de nuvens. A noite será de muita nebulosidade.

A umidade do ar ficará entre 45% e 91%.

O sol nascerá às 15ºC e deve se pôr às 17h28.