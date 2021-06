Prefeitura faz libera geral das doses da ‘xepa’

A regra da “xepa” da vacina contra a covid-19 foi alterada ontem pela Prefeitura de São Paulo e agora permite que as doses remanescentes sejam aplicadas em qualquer morador da capital com mais de 18 anos.

A alteração foi oficializada ontem com a publicação de um novo instrutivo e já está valendo a partir de hoje em todas as 468 UBSs. Até ontem, só quem tinha mais de 50 anos e estagiários da saúde podiam se inscrever.

Segundo o secretário da Saúde, Edson Aparecido, o avanço foi possível porque a campanha de vacinação já atingiu as faixas etárias de todos os adultos com comorbidades e deficiência, que fazem parte dos grupos considerados prioritários.

A capital aplica, por dia, cerca de 1,8 mil “xepas”, que são as doses que sobram nos frascos abertos das vacinas e que precisam ser descartadas se não forem utilizadas.

Os interessados em aproveitar as doses remanescentes precisam fazer cadastro na UBS mais próxima da residência. Algumas unidades aceitam a inscrição por telefone enquanto outras exigem que o candidato vá pessoalmente.

Depois, é preciso aguardar o contato da equipe da UBS convocando para a aplicação, sempre no fim do expediente e desde que haja sobra de vacinas. Os inscritos não tem nenhuma garantia de que serão chamados para se vacinar e muitas das UBSs já estão com uma lista enorme de espera.

Campanha avançando

A capital voltou a registrar ontem longas filas nos postos de vacinação, que receberam as pessoas com 54 e 55 anos. Em alguns locais, o público chegou ainda de madrugada. Hoje é a vez dos que têm 52 e 53 anos se imunizarem e os que têm 50 e 51 completam o grupo no sábado. Pelo calendário estadual, a próxima faixa etária vai de 43 a 49 anos. A prefeitura ainda não divulgou o escalonamento.