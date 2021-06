Panasonic oferece vagas de emprego em três Estados; confira

A Panasonic do Brasil, empresa do setor de eletroeletrônicos, anunciou a abertura de vagas de emprego para os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Amazonas.

Confira as oportunidades:

Líder de Produção – Extrema (MG)

Analista de E-commerce JR. – São Paulo (SP)

Estágio em e-Commerce – São Paulo (SP)

Estágio em Administração – São José dos Campos (SP)

Analista de Qualidade Pleno – Extrema (MG)

Analista de Controladoria – Extrema (MG)

Especialista em Relações Institucionais – Manaus (AM)

Analista Financeiro – Extrema (MG)

Analista Financeiro JR – Extrema (MG)

Analista de DHO Sênior – Extrema (MG)

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-alimentação, participação nos lucros ou resultados, previdência privada e seguro de vida.

Para obter mais detalhes sobre cada posição e se inscrever, acesse o site.

Mais vagas

A Expert Consultoria está com 32 vagas de emprego abertas para colaboradores de diferentes áreas em São Paulo.

Estas são as funções disponíveis:

Analista de Recursos Humanos;

Assistente de Marketing;

Analista de Custos;

Coordenador de Secretaria;

Comprador (a);

Analista de Marketing/ contratação PJ;

Analista de Marketing Digital Sênior;

Analista Contábil Sênior;

Analista de Custos Junior;

Líder de Ferramentaria;

Analista de Recursos Humanos;

Vendedor Técnico;

Analista da Qualidade Júnior;

Analista de Sistemas SAP;

Analista Contábil;

Supervisor de Cobrança;

Especialista em Atendimento ao Cliente;

Gerente de Supermercado;

Analista Sistema de Gestão Integrado;

Analista de RH (DP);

Analista de Produtos;

Supervisor Técnico;

Motorista Carreteiro;

Gerente Administrativo;

Analista Processos Industriais;

Coordenador Logística;

Estágio Engenharia Elétrica;

Consultor de Recrutamento e Seleção;

Estágio em Gestão de Projetos.

A empresa oferece benefícios como vale refeição, vale alimentação, restaurante interno e convênio médico.

Para mais informações, acesse o link. Lá é possível conferir os prá-requisitos de cada posição e se inscrever.

Atenção ao currículo

Crédito: Marten Bjork / Unsplash

Um bom currículo abre portas. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais. Por essa razão, é preciso caprichar em sua elaboração, destacando pontos estratégicos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.