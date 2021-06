Covid-19: hoje é dia de vacinar grupo com 52 e 53 anos

A cidade de São Paulo inicia nesta sexta-feira a imunização conta covid-19 do grupo com 52 e 53 anos, de acordo com calendário de vacinação pré-estabelecido. Neste sábado, será a vez das pessoas com idades entre 50 e 51 anos se vacinarem.

Para receber a vacina da covid, é necessário apresentar um comprovante de residência e documento de identificação no posto e saúde mãos próximo de sua casa.

A prefeitura solicita também que todos façam o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o trabalho nos postos e evitar as aglomerações.

A estimativa da administração municipal é de que na próxima semana já seja possível iniciar a vacinação do público com idade abaixo dos 50 anos.

Fila da Xepa

Desde ontem, jovens acima de 18 anos foram autorizados a entrarem na fila da xepa dos postos e São Paulo para serem imunizados com as ‘sobras’ de vacina.

Quem quiser se inscrever para tentar tomar a vacina da covid-19 deve ir pessoalmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa munido de RG e comprovante de residência.

As UBS deverão manter listas de espera com moradores da região. A convocação para tomar o imunizante é feita pelo telefone.

Para saber a relação de postos mais próxima de sua residência, basta acessar a página da Vacina Sampa.