Com humor, políticos ‘brigam’ nas redes sociais para ver quem vacina mais

“Vai preparando o braço. Antecipamos a vacinação em São Paulo. Até 15 de setembro toda população acima de 18 anos já terá recebido a 1ª dose da vacina”, escreveu no Twitter o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), quando anunciou a antecipação do calendário de imunização contra a covid-19 no estado, no dia 13 deste mês. Pouco depois, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), respondeu Doria: “Me aguarde. Você é o pai da vacina, mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar!”

Esse foi apenas um dos capítulos da disputa para ver quem vacina a sua população primeiro, chamada carinhosamente pelo público de “rinha” entre os políticos.

No dia 14, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), também entrou na brincadeira ao responder Eduardo Paes. “É arraial da vacinação (no Maranhão), com bumba-meu-boi, forró e mingau de milho”, disse, em tom de humor.

E no final, quem sai ganhando é a população, que acompanha esperançosa os calendários de vacinação sendo antecipados em diversas regiões do Brasil. O estado de São Paulo pretende vacinar todos os adultos contra a covid-19 até dia 15 de setembro.

Na cidade do Cristo Redentor, a expectativa é que uma nova antecipação seja anunciada hoje. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, todos os moradores com mais de 50 anos serão imunizados até o final desta tarde.

A vacinação acelerada no Rio provocou até um “turismo” da vacina. De acordo com a pasta, 10,7% dos cerca de 3,5 milhões de imunizados na cidade são de outros municípios, inclusive de fora do estado, sendo 16,1 mil de Minas Gerais e 14,7 mil de São Paulo.

Soranz afirma que os vacinados de outros estados são pessoas que frequentam o Rio constantemente, já que trabalham ou possuem familiares na cidade. Portanto, o fenômeno ainda não é encarado como um problema.

Disparado na frente, Flávio Dino vê a capital do estado e outras cidades da Região Metropolitana antecipando cada vez mais o calendário. Atualmente, São Luís aplica a vacina em pessoas com mais de 25 anos.

Enquanto isso, os moradores de outras cidades e estados torcem para que mais governantes entrem nesta disputa saudável.

Arraial do Dino

Bumba-meu-boi, muito forró e mingau de milho. Para atrair cada vez mais pessoas aos postos de imunização, o governo do Maranhão decidiu realizar o Arraial da Vacinação em diversas cidades do estado. Os locais para recebimento da dose estão totalmente enfeitados e alguns com direito até a um forrózinho ao vivo. É em ritmo de festa junina que o governador Flávio Dino se destaca na disputa e incentiva cada vez mais a vacinação.

O popstar Doria

João Doria tem se destacado desde o início da batalha contra a covid-19. A primeira aposta da gestão do governador foi o desenvolvimento da vacina CoronaVac, uma das mais utilizadas no Brasil desde janeiro. Depois, ele chamou a responsabilidade e se tornou o centro da “rinha” da vacinação com outros governantes pelo país. De forma às vezes descontraída e até brincando com o apelido de “calça colada”, Doria só pensa em uma coisa: vacinar.

Paes, o boêmio

Eduardo Paes também tem levado a imunização com a sua característica boêmia descontraída para angariar cada vez mais vacinados. Inclusive, o primeiro evento-teste do Rio de Janeiro deve acontecer em setembro. E adivinha? Será um Carnaval fora de época fechado na Ilha de Paquetá. Isso porque até lá todos os 4,5 mil moradores do local deverão estar completamente vacinados. O evento pretende monitorar o efeito da vacinação em massa.