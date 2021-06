Bilhete Único sem cadastro não será aceito a partir de setembro

A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que o Bilhete Único anônimo, aquele que não têm cadastro ou CPF associado, deixará de ser aceito no transporte público a partir de 1º de setembro.

Segundo a SPTrans, empresa municipal que gerencia o transporte, o objetivo da mudança é facilitar a identificação dos usuários e combater as fraudes, que muitas vezes se valem dos cartões anônimos, que são também mais antigos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A troca vai exigir um certo ritual burocrático dos passageiros que utilizam os cerca de 2,6 milhões de cartões anônimos que ainda estão ativos na capital (veja o passo a passo ao lado).

Estes usuários têm um mês para associar um CPF ao bilhete, o que é possível fazer sem sair de casa, pelo site da SPTrans. Quem não realizar esse procedimento, não conseguirá colocar mais créditos a partir de 16 de julho e poderá apenas utilizar o saldo disponível.

Essa fase de transição vai se prolongar até 1º de setembro. A partir daí, todos os cartões anônimos deixarão de ser aceitos nas catracas do transporte público.

A alternativa para os usuários é fazer um Bilhete Único personalizado, também pelo site da SPTrans. Com nome e CPF do usuário, esse tipo de cartão, que é gratuito, pode ser carregado com créditos dos tipos Comum, Estudante, Vale-Transporte e Mensal.

Os créditos remanescentes do bilhete sem cadastro não serão perdidos, pois poderão ser transferidos para o cartão cadastrado no mesmo CPF ao qual ele for associado.