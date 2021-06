Serial killer do DF pode ter aparecido novamente e vídeo mostra operação de busca que chega ao 9°dia

As buscas por Lázaro Barbosa Sousa, chamado de o “serial killer do DF”, continuam nesta quinta-feira (17), que marca o nono dia de operações que já reúnem quase 300 policiais vasculhando matas e zonas rurais do Distrito Federal.

De acordo com Douglas Protázio, fundador do jornal Diário de Ceilândia, as buscas agora são realizadas no Residencial Itamar, em Girassol, em Goiás.

Informações apontam que um morador teria visto alguém andando na mata com as mesmas características do foragido e a força-tarefa foi acionada.

Há indícios de que ele esteja tentando se deslocar para Águas Lindas e imagens mostram a equipe preparada para mais um dia de buscas.

Esposa de maníaco faz revelações sobre ele

Acusado de matar uma família inteira em Ceilândia, ameaçar, roubar e sequestrar pessoas durante quase 10 dias de crimes, aos 32 anos Lázaro tinha uma esposa de 19 e uma filha de apenas 2 anos.

“Não acredito em nenhum ritual. Ele tinha uma fé em Deus muito grande, foi até pregador da palavra no presídio. Eu só vou acreditar que ele se envolveu mesmo nisso quando ele for pego e falar”, disse a jovem em entrevista ao Correio Braziliense.

Juntos há quatro anos, a mulher conta que convivia com um pai dedicado e que seu bebê sente muita falta, pois era muito apegado. Ela espera que ele se entregue à polícia e teme que seja executado.

Veja atualizações sobre o caso:

“Se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do mato para convencê-lo a se entregar. A gente não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não caiu”, expressa preocupada e amedrontada também com as ameaças que está recebendo.

