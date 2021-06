Mega-Sena acumulou; saiba mais

Agora são R$ 7 milhões em jogo para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena que será sorteada no próximo sábado, a partir das 20h, já que nenhum apostador levou o prêmio na quarta-feira e a loteria acumulou.

Trinta e sete apostas acertaram a quina no sorteio de quarta, e cada uma elas ganhou R$ 45.372,62. A Mega-Sena pagou ainda R$ 975,69 para 2.458 apostadores que acertaram somente a quadra.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

07, 23, 32, 41, 42, 47

As apostas para a Mega de Sábado podem ser feitas até 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo site Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos. A posta simples custa R$ 4,50.

Super Sete também acumulou

A Super Sete também teve seu prêmio acumulado e para o sorteio desta sexta-feira o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa vai levar para casa R$ 2,7 milhões.

Cinco apostadores acertaram 5 dezenas e todos ganharam prêmios individuais de R$ 7.933,62. Também foram premiadas 65 apostas que acertaram 5 números, com R$ 871,82 cada.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

1, 3, 6, 8, 3, 6, 7

Diferente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, então as apostas devem ser feitas nas casas lotéricas antes desse horário. A aposta simples na loteria custa R$ 2,50.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.