Lotofácil: mais uma vez loteria sai para três apostadores

A Lotofácil teve nesta quarta-feira mais um sorteio com três apostadores dividindo o prêmio principal. Desta vez eles são de Teresina, no Piauí, de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo e da cidade de Osvaldo Cruz, no interior paulista. Cada um deles vai levar para casa a quantia de R$ 491.352,52.

Outras duzentos e trinta e seis apostas chegaram bem perto de integrar a lista dos ganhadores do prêmio principal. Cada um deles levou um prêmio de R$ 1.870,92.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.991 apostas que fizeram 13 pontos no sorteio desta quarta.

Veja os números sorteados na quarta

01 – 04 – 05 – 06 – 07

08 – 09 – 11 – 12 – 13

15 – 18 – 20 – 22 – 24

Nesta quarta-feira não teve sorteio da Quina. Os sorteios diários da loteria só retornam no dia 26, com a Quina de São João, que promete pagar ao apostar que acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 190 milhões.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo as apostas até 19h do dia 26. Às 20h, começo o tão aguardado sorteio que deve fazer um novo milionário.

Hoje tem também Dupla Sena

A Dupla Sena paga nesta quinta-feira um prêmio de R$ 5,7 milhões ao apostador que a acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da loteria foi realizado na terça-feira e não houve ganhadores em nenhuma das duas faixas de premiação. No primeiro sorteio, 10 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 9.457,06 cada; no segundo sorteio, foram 18. Eles receberam R$ 4.728,53.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.