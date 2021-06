Iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila reconhece melhores gestões municipais

O Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila lançaram ontem o Prêmio Band Cidades Excelentes. A iniciativa vai reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.568 municípios brasileiros.

“Um excelente prefeito pode mudar, como já vi diversas vezes, a história de uma cidade. O sonho de fazer uma premiação anual aos melhores prefeitos é agora possível com o Instituto Aquila, que tem um grande banco de dados com informações de todas as cidades brasileiras. Esse rico e estratégico material pode e deve ser usado pelas gestões municipais e estaduais, e também pelo governo Federal junto ao Congresso Nacional, para que os atuais e futuros orçamentos possam diminuir as diferenças”, analisa o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad.

O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), que utiliza conceitos de big data e reúne informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. “Nossos estudos nos últimos 20 anos, tanto no setor privado, quanto no setor público, apontam que as cidades do Brasil têm diferenças enormes. Nosso objetivo é provocar os gestores públicos mostrando que são eles os responsáveis pela excelência das cidades e que o setor privado acompanha esse desenvolvimento. O Prêmio Band Cidades Excelentes vai dar uma grande contribuição para o país, estimulando ainda mais a melhoria estrutural das gestões municipais”, afirma o presidente executivo do Instituto Aquila, Raimundo Godoy.

Todas as cidades brasileiras estão automaticamente pré-inscritas na premiação e serão agrupadas em três categorias de acordo com o porte da população local: até 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; e acima de 100 mil habitantes.

Opcionalmente, as cidades poderão enviar projetos em desenvolvimento no município, aumentando a chance de melhorar a pontuação.

Três cidades de cada categoria serão consideradas as melhores em cinco pilares de avaliação – veja detalhes ao lado. Além dos ganhadores por pilar, haverá uma premiação especial para o vencedor geral em cada grupo populacional. O prêmio realizará uma etapa estadual, em setembro, e uma fase nacional, em outubro.

Mais detalhes sobre Prêmio Band Cidades Excelentes estão disponíveis em premiocidadesexcelentes.band.uol.com.br.

Saiba mais!

Como as cidades são avaliadas?

A metodologia utilizada pelo Prêmio Band Cidades Excelentes está detalhada no livro “Cidades Excelentes: Gestão que transforma a realidade dos municípios brasileiros”, publicado pela Escola de Gestão Aquila em 2021 e disponível no site cidadesexcelentes.com.br.