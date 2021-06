Inflação leva a nova alta da taxa básica de juros

Pressionada pela alta da inflação, a Selic foi elevada ontem pelo Copom (Comitê de Política Monetária) em 0,75%. A taxa básica de juros segue movimento de subida iniciado em março deste ano, e passa de 3,5% para 4,25% ao ano.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na ata de sua decisão, o órgão do Banco Central cita melhora no cenário econômico e preocupação em relação aos preços ao consumidor e às dúvidas sobre as reformas propostas pelo governo federal. “A persistência da pressão inflacionária revela-se maior que o esperado, sobretudo entre os bens industriais. Adicionalmente, a lentidão da normalização nas condições de oferta, a resiliência da demanda e implicações da deterioração do cenário hídrico sobre as tarifas de energia elétrica contribuem para manter a inflação elevada no curto prazo”, prevê o documento.

Os reajustes na Selic são utilizados pelo Banco Central como ferramenta para ajustes na economia. As altas têm impacto na redução da inflação, mas também no desestímulo à economia. Já os cortes fazem mais dinheiro circular, já que os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam menores. Isso estimula o consumo, traz mais dinheiro para circulação e pode levar ao aumento da inflação.

O momento econômico atual é de forte pressão no aumento dos preços. A inflação de maio surpreendeu o mercado, alcançando 0,83%, e 8,06% em 12 meses. A taxa está bem acima da previsão do BC, de 5,8% para o ano.

O prefessor da faculdade Fipecafi Jhonatan Hoff afirma que a elevação da Selic está dentro do esperado pelo mercado. “O cenário mais provável é que a inflação continue subindo nos próximos meses, o que levará a novas altas na taxa Selic.” A estimativa dos economistas é que os efeitos de uma decisão do Copom demorem de 6 a 9 meses para impactar a inflação. “O Banco Central não tem mais como mudar o cenário de inflação desse ano, e mira agora as expectativas de 2022”, explica o economista da Universidade Mackenzie Josilmar Cordenonssi Cia.

Além da inflação, a Selic afeta aplicações financeiras, a rentabilidade da poupança e as taxas de juros cobradas pelos bancos aos consumidores. O rendimento da poupança, por exemplo, equivale a 70% da Selic mais a taxa referencial, que está zerada desde 2017. Com a taxa básica a 4,25% a.a., a aplicação predileta dos brasileiros passa a render 2,97% a.a..

Segunda onda derrubou renda dos brasileiros, mostra Ipea

Os trabalhadores brasileiros tiveram queda de 2,2% nos rendimentos no primeiro trimestre do ano na comparação com o mesmo período de 2020. Pesquisa divulgada ontem pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revela que as medidas de restrição por conta da segunda onda de covid-19 tiveram impacto direto no bolso da população.

O estudo mostra que a pandemia afetou a proporção de domicílios sem nenhuma renda do trabalho, que passou de 25% no primeiro trimestre de 2020 para 29,3% no mesmo período de 2021. “Essa diferença reforça a avaliação de que está sendo lenta a recuperação do nível de ocupação entre as famílias de renda mais baixa a patamares anteriores à pandemia”, conclui os pesquisadores no documento.

A faixa etária mais afetada foi a dos jovens adultos (25 a 39 anos), com queda de 7,73% dos rendimentos, mostra o Ipea. A renda dos trabalhadores com 60 anos ou mais, por outro lado, cresceu 7,06%, influenciada principalmente pela alta proporção de trabalhadores por conta própria nessa faixa etária.