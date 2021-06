Escolas poderão ter até 100% dos alunos em agosto

Com a frequência afetada desde março do ano passado, com o início da pandemia, as escolas públicas e privadas de São Paulo poderão ampliar a quantidade de alunos em sala a partir de agosto, na retomada das aulas para o segundo semestre.

O avanço será possível em função da vacinação em massa dos profissionais da educação contra a covid-19 e de novos protocolos que foram anunciados ontem pelo governo do estado.

Hoje, as escolas podem receber até 35% dos alunos matriculados para atividades presenciais. A partir de agosto, esse percentual máximo deixará de existir e o limite passará a ser definido por cada unidade, de acordo com a sua própria capacidade física – o que permitirá que algumas delas já voltem recebendo 100% dos alunos.

Segundo o secretário da Educação, Rossieli Soares, os colégios poderão atender quantos alunos puderem, desde que respeitem o distanciamento mínimo, que também será alterado e cairá de 1,5 metro para 1 metro.

Rossieli deu como exemplo uma escola estadual que tem capacidade para até 3 mil estudantes, mas que só tem atualmente 350 matriculados. Pela regra atual, a unidade pode receber até 35% deles, o que dá 122 alunos. Pela novo protocolo, essa escola poderá atender todos os 350, já que tem capacidade para permitir a presença com distanciamento.

“Olhando para a capacidade física e não de matrícula, poderemos ter todos os nossos estudantes dentro das escolas com outra regra de funcionamento.”

Segundo o secretário, nesse primeiro momento a presença dos alunos nas escolas ainda será facultativa. A obrigatoriedade do acompanhamento das aulas de forma presencial, no entanto, está em avaliação e poderá ser determinada.

O estado também anunciou a compra de 3 milhões de testes para covid-19 para uso nas escolas da rede pública, para monitorar a doença entre alunos e funcionários.