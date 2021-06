Covid-19: maiores de 18 anos já podem entrar na ‘fila da xepa’ da vacina

A partir desta sexta-feira, moradores de São Paulo com mais de 18 anos já podem se inscrever para tomar as doses da vacina contra covid-19 que sobram nos postos de São Paulo, a famosa ‘fila da xepa’ do imunizante.

A liberação do cadastro dessa faixa etária foi informada nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem quiser se inscrever para tentar tomar a vacina da covid-19 deve ir pessoalmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa munido de RG e comprovante de residência.

As UBS deverão manter listas de espera com moradores da região. A convocação para tomar o imunizante é feita pelo telefone.

Podem se inscrever ainda para a fila da xepa estudantes da área da saúde em estágio e da área técnica da saúde em estágio, independente do período de formação.

Para saber a relação de postos mais próxima de sua residência, basta acessar a página da Vacina Sampa (Aqui).