Atenção, passageiros: Bilhete Único vai exigir CPF associado; entenda

Se você utiliza transporte público em São Paulo, fique atento: a partir de 16 de julho não será mais possível fazer a recarga de créditos em cartões do Bilhete Único que não tenham o CPF associado.

Até lá, o passageiro precisa associar seu documento ao cartão no site da SPTrans. Para isso, basta acessar acessar o site para troca de bilhete ou para cadastro.

Leia também:

Hospitais abrem vagas de emprego em São Paulo

A partir de 1º de setembro, estes bilhetes não aceitarão mais compras de crédito comum. O passageiro terá que fazer um Bilhete Único personalizado, com nome impresso.

Os créditos remanescentes no bilhete sem cadastro não serão perdidos, pois serão transferidos para o cartão cadastrado no mesmo CPF ao qual ele for associado.

O objetivo é reforçar as medidas de combate a fraudes no sistema de transportes.

Preciso trocar o cartão?

Para saber se seu cartão faz parte desta regra, basta verificar se no verso do bilhete o seu número de identificação começa com os dígitos 59, 71 ou 110. Para saber se seu cartão já está associado a um CPF, consulte no link utilizando o número do seu CPF ou do seu Bilhete Único.

Como associar o cartão a um CPF?

Serão disponibilizadas as seguintes formas para associar o número do seu cartão a um CPF:

– No site da SPTrans por meio do link, onde não é preciso login;

– No site da SPTrans por meio do link, acessando com usuário e senha;

– Em um dos postos de atendimento da SPTrans localizados nos terminais de ônibus municipais, cuja relação está disponível no site.

Bilhete Único Personalizado

Para adquirir um Bilhete Único de forma gratuita, basta realizar um cadastro pelo site da SPTrans e retirar o cartão na mesma hora em um dos 34 postos da SPTrans que realizam o serviço. Esse tipo de cartão tem a vantagem de poder ser carregado com créditos dos tipos Comum, Estudante, Vale-Transporte e Mensal.

Todas as informações de como se cadastrar ou adquirir o Bilhete Único nos postos e terminais estão disponíveis no site e nos postos/terminais da SPTrans.

Calendário

– A partir de 16 de julho: não serão aceitas recargas em cartão sem CPF associado. Passageiro deve fazer a associação no site da SPTrans;

– A partir de 1º de setembro: não serão mais aceitas recargas em todos os cartões do Bilhete Único sem cadastro, com ou sem CPF associado;

– A partir de 1º de setembro: os 2,6 milhões de cartões ativos do Bilhete Único sem cadastro passam a deixar de ser aceitos gradativamente nos ônibus.