78% dos brasileiros apoiam refugiados

O Brasil é o 3º no mundo que mais se mostrou favorável à recepção de pessoas em situação de refúgio. Os dados são de uma pesquisa desenvolvida em maio pelo Instituto Ipsos. O estudo ouviu 19,5 mil pessoas entre 17 e 64 anos, cerca de 1.000 delas no Brasil.

De acordo com a pesquisa, quando questionados se as pessoas tinham o direito de se refugiar em outro país para escapar de guerras e perseguições, 78% dos brasileiros responderam que sim.

Com o índice de receptividade lá em cima, o Brasil só empata com a Holanda – também com 78%, mas em 4º lugar. Os dois estão atrás da Itália e Argentina, onde 79% da população também acha que essas pessoas têm o direito de se refugiar em outro país. A média mundial foi de 70%.

No Brasil, a pesquisa mostrou que o índice de aprovação de refugiados no país também aumentou de dois anos para cá. De acordo com a pesquisa, em 2019, 61% dos brasileiros aprovavam a locomoção de refugiados. Em 2020, o índice subiu para 77%.

Na contra mão, China, Hungria, Arábia Saudita e Coreia do Sul foram os países que se mostraram menos receptivos.

Segundo o Conare (Comitê Nacional para Refugiados), estimam-se 45 mil refugiados só no Brasil. Destes, ao menos 38 mil são venezuelanos, mas também há sírios, congoleses e angolanos. Para o ACNUR (braço das Nações Unidas para refúgio), são consideradas pessoas refugiadas todo cidadão que abandonou seu país de origem por conflito armado, perseguições políticas e religiosas além de desastres ambientais e crise econômica, como é o caso da Venezuela.

Mesmo vivendo em situação de extrema vulnerabilidade ao redor do mundo, seis em cada 10 entrevistados apresentaram algum tipo de ceticismo sobre a migração de refugiados. No Brasil, por exemplo, cinco em cada 10 entrevistados acreditam que “a maioria dos estrangeiros que querem entrar no país como refugiado realmente não são refugiados, eles só querem vir aqui por razões econômicas ou tomar vantagem dos nossos serviços”.

*Supervisão: Vanessa Selicani