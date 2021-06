SP dividirá calendário, mas garante vacina a todos até setembro

A Prefeitura de São Paulo vai dividir as faixas etárias da vacinação contra a covid-19 em subgrupos, mas garantiu que cumprirá o calendário do governo do estado para imunizar todos os adultos com pelo menos uma dose até 15 de setembro.

Pelo cronograma estadual, as pessoas com idade entre 50 e 59 anos serão vacinadas a partir de hoje.

Na capital, de acordo com levantamento detalhado ontem, esse público também será imunizado nessa semana, mas a distribuição das doses vai até sábado.

A divisão por subgrupos começou na segunda e na terça-feira, quando foram vacinados os que têm 58 e 59 anos. Hoje, é a vez de quem tem 56 e 57. Amanhã, entram na fila os que tem 54 e 55. As pessoas com 53 e 52 tomam a vacina na sexta-feira e os que têm 51 e 50 recebem a dose no sábado.

Quem não conseguir se vacinar nestes dias ainda terá mais uma chance na semana que vem e poderá receber as doses na segunda e na terça-feira, no que a prefeitura está chamando de repescagem.

A ideia do escalonamento, segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), é evitar aglomeração nos postos, já que a abertura destes grupos mais jovens vai colocar cada vez mais pessoas na fila, e também minimizar o risco de faltar vacinas, uma vez que as doses estão chegando aos poucos.

Só nesta semana, quase 1,5 milhão de pessoas com idades entre 50 e 59 são esperadas nos postos de vacinação da capital para receber a primeira dose.

A divisão em subgrupos vai se repetir com os próximos públicos até a entrada da última faixa etária, dos que têm 18 anos, com previsão de receber a primeira dose até 15 de setembro.

Até aqui, a capital já aplicou as duas doses em 1,6 milhão de pessoas, o que dá 13,5% de toda a população.

“Fizemos essa divisão e vamos fazer ao longo de todo o processo de vacinação até o dia 15 de setembro, quando a gente completa a vacinação das pessoas acima dos 18 anos”

Edson Aparecido, secretário municipal da saúde