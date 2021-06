Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões nesta quarta-feira

Após pagar um prêmio multimilionário a um apostador do Balneário Camboriú no último sábado, a Mega-Sena retoma seu sorteio nesta quarta-feira (16) com um prêmio mais ‘humilde’, de apenas R$ 3 milhões.

O sorteio, como de costume, ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

Sorteio Multimilionário da Mega

No último sábado, um apostador de Santa Catarina abocanhou sozinho a bolada de R$ 43.258.691,06. E não parou por aí. Outras cinqüenta e nove apostas acertaram a quina e ganharam, cada um, R$ 65.129,22.

A Mega-Sena premiou ainda 5.566 apostadores que acertaram a quadra com R$ 986,24.

Os números sorteados no último sábado foram:

11, 16, 20, 24, 39, 53

LEIA TAMBÉM:

Super Sete paga R$ 2,6 milhões

O prêmio da Super Sete continua sem ganhadores e nesta quarta-feira vai pagar ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio estimado em R$ 2,6 milhões.

O último sorteio da Super Sete foi na segunda-feira e acumulou. Entretanto, quatro apostadores acertaram seis dezenas e ganharam R$ 9.562,56.

Foram premiados ainda 70 apostas que acertaram cinco números. Cada uma levou R$ 780,61.

Os números sorteados na segunda-feira foram:

8, 1, 0, 8, 1, 9, 2

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.