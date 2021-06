Máxima em São Paulo não passa dos 18ºC nesta quinta-feira, aponta previsão do tempo

A última semana do outono na cidade de São Paulo não tem dado trégua. Se esta quarta-feira (dia 16) está pedindo blusa, amanhã o vestuário não deve mudar. É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

A mínima desta quinta-feira (dia 17) será de 14ºC, enquanto a máximo não ultrapassará os 18ºC.

O dia será nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Já a tarde será de sol com diminuição de nuvens. A noite chega com bastante nebulosidade.

A umidade do ar fica entre 52% e 58%.

Por fim, de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h47 e se põe às 17h28.