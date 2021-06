Jovem sobrevive a ataque com 18 golpes de faca em Santos

Uma mulher de 23 anos sobreviveu após ser atacada por dois homens e levar 18 facadas no pescoço. O crime ocorreu no bairro Rádio Clube, em Santos, no litoral de São Paulo, na madrugada do dia 20 de maio.

A analista de sistemas Vitória Raquel Celeste Ferreira de Lima foi surpreendida a poucos metros de sua casa. Os homens a atacaram por trás, colocando um pano molhado em seu rosto com uma substância que a fez desmaiar.

A jovem chegou a acordar algumas vezes durante as agressões e tentou lutar contra os suspeitos. Ela acordou pela manhã, seminua e sendo puxada pelos cabelos por um cachorro debaixo de um caminhão.

Uma vizinha chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No hospital, a vítima descobriu que havia levado 18 facadas no pescoço. Uma delas atingiu a veia carótida. Vitória ficou 12 dias internada, sendo cinco na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O caso foi registrado como estupro e tentativa de homicídio qualificado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santos.