Hungria proíbe conteúdo considerado pró-LGBT

O Parlamento da Hungria aprovou ontem uma lei que proíbe que a comunidade LGBT apareça em materiais escolares, filmes e propaganda de TV para menores de 18 anos. Por 157 votos a favor e um contra, parlamentares confirmaram uma guinada conservadora no país que reúne uma série de medidas implementadas no mandato do premiê Viktor Orbán. De acordo com o governo, a legislação busca “combater a pedofilia e proteger as crianças”. A oposição boicotou a votação e não participou da sessão.

“Existem conteúdos que as crianças menores de uma certa idade podem interpretar mal e que podem ter um efeito prejudicial em seu desenvolvimento em determinada idade, ou que as crianças simplesmente não podem processar e que podem, portanto, confundir seus valores morais em desenvolvimento ou sua imagem de si mesmas ou do mundo”, disse um porta-voz do governo húngaro ao jornal britânico The Guardian.

Segundo a emissora RTL Klub Hungary, entre os filmes considerados um risco às crianças estão a série “Harry Potter” e os filmes “O Diário de Bridget Jones” e “Billy Elliot”. A nova lei também inclui emendas que proíbem a difusão de qualquer orientação sexual, com exceção da heterossexual (relação afetiva entre um homem e uma mulher) em comerciais de TV.

Para András Léderes, do Comitê Helsinki Húngaro, a nova legislação é preocupante. “Esta é uma aprovação geral para tratar as pessoas LGBT com discriminação, com ódio. A ideia de que ser gay representa um risco por si só para menores de 18 anos é um conceito horrível e cruel. Terá efeitos trágicos no bem-estar mental dos jovens LGBT”, afirmou.

A Anistia Internacional, classificou a lei como uma “tentativa de espalhar ódio” e afirmou que os políticos “arriscam a vida de pessoas por uma campanha cruel”.

Entre membros da oposição, a nova medida foi comparada com a uma lei russa aprovada em 2013 que falava de “propaganda gay”. Na época, observadores de direitos humanos constataram um aumento de hostilidade contra a comunidade que inclui gays, lésbicas, travestis, transgêneros, intersexuais e outros.