Estado de São Paulo registra 3,4 milhões de casos de covid-19; ocupação de UTI é de 82%

O Estado de São Paulo já contabiliza 3.487.385 de casos de covid-19 desde o início da pandemia. As mortes em decorrência da doença já somam 119.110, segundo o governo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 82% e na Grande São Paulo é de 79%.

Leia também:

Atacadista oferece mais de 70 vagas de emprego para diferentes áreas; confira

Já as taxas de ocupação nas enfermarias estão em 67,2% no Estado e 63,4% na Região Metropolitana.

De acordo com o Vacinômetro, 20.181.463 pessoas já receberam a vacina contra o novo coronavírus. Destas, 14.197.172 tomaram apenas a primeitra dose e 5.984.291 fecharam o ciclo de imunização por completo.

Volta às aulas

O governo anunciou nesta quarta-feira (dia 16) que, a partir de agosto, as escolas do Estado de São Paulo terão autonomia para determinar a capacidade de alunos que poderão retomar as aulas presenciais.

Cada escola deverá determinar sua capacidade de acolhimento dentro dos protocolos de segurança determinados pela secretaria municipal de Educação, com uso de máscara, uso de álcool gel e distanciamento mínimo de 1 metro entre cada aluno.

Apesar da decisão do governo estadual, continua sendo opcional para as famílias a decisão de mandar os alunos para as aulas presenciais ou permanecer no ensino remoto.

De acordo com o secretário Rossieli Soares, outra medida de apoio para a volta às aulas será a compra de 3 milhões de testes de covid-19 exclusivamente para testagem de professores e estudantes da rede pública do estado.