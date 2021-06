Confira o resultado da Mega-Sena desta quarta-feira

A Mega-Sena, concurso 2381, pode pagar R$ 3 milhões ao felizardo que acertar as seis dezenas desta quarta-feira (dia 16).

Confira o resultado:

07 – 23 – 32 – 41 – 42 – 47

No último sábado (dia 12), um apostador de Santa Catarina abocanhou sozinho a bolada de R$ 43.258.691,06.

Outras 59 apostas acertaram a quina (cinco acertos) e ganharam, cada uma, R$ 65.129,22.

A Mega-Sena premiou ainda 5.566 apostadores que acertaram a quadra (quatro pontos) com R$ 986,24.

Os números sorteados na Mega-Sena no último sábado foram: 11, 16, 20, 24, 39, 53.

Lotofácil

Metro World News

Ainda nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2257 da Lotofácil. O prêmio está avaliado em R$ 1,5 milhão para quem marcar 15 pontos.

Veja aqui:

01 – 04 – 05 – 06 – 07

08 – 09 – 11 – 12 – 13

15 – 18 – 20 – 22 – 24

Três apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil sorteado na última terça-feira (dia 15). Cada um deles levou para casa a quantia de R$ 1.091.657,14. Os felizardos são de Contagem, em Minas Gerais, Duque de Caxias, no Rio e Ribeirão Preto, em São Paulo.

Além deles, 287 apostas acertaram 14 dos 15 números sorteados e ganharam prêmios individuais de R$ 1.337,06.

Foram pagos ainda R$ 25 para 13.041 apostas que acertaram apenas 13 números.

Clique aqui para ver os números da Lotofácil de terça-feira.

Quina de São João

Hoje não teve sorteio da Quina, como ocorre tradicionalmente. O próximo sorteio da loteria ocorre no dia 26 de junho, na famosa Quina de São João.

Neste dia, quem dispor da sorte necessária para acertar cinco dezenas pode levar para casa, sozinho, um prêmio que já está estimado em R$ 190 milhões. Já pensou?

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo as apostas até 19h do dia 26.

O último sorteio regular na Quina ocorreu na segunda-feira (dia 14). na ocasião, ninguém acertou as cinco dezenas, mas a loteria pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra.

Apostadores que acertaram o terno também também foram premiadas com R$ 119,20 – um total de 1.847 apostas.

Os números sorteados na Quina de segunda-feira foram: 10 – 19- 28 – 29 – 73.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, houve o sorteio da Super Sete, concurso 105.

Veja a sequência:

1 – 3 – 6 – 8 – 3 – 6 – 7

Não houve ganhadores da faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 2,7 milhões para a próxima sexta-feira (dia 18).

Cinco pessoas marcaram seis pontos e vão receber R$ 7.933,62.

Aqueles que fizeram cinco acertos – caso de 65 apostadores – ficarão R$ 871,82 mais ricos.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.