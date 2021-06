Butantan procura voluntários para iniciar testes da ButanVac

O Instituto Butantan abriu nesta quarta-feira o pré-cadastro para os interessados em participar dos testes da nova vacina contra covid-19 que deverá ser produzida no Brasil, a ButanVac.

O anúncio foi feito pelo governador João Doria em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o governador, o teste será feito com 418 voluntários, com mais de 18 anos.

A fase inicial de testes será conduzida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a Medicina da USP.

Segundo o diretor do Instuto Butanta, Dimas Covas, a produção da Butanvac vai utilizar a mesma plataforma usada para fabricação do imunizante contra gripe e tem muitas vantagens sobre as demais, já que estará disponível em grande volume e com preços menores.

Após a fase A dos testes, que trata da segurança do imunizante e da dose recomendável, serão iniciadas as fases B e C, com outros 5 mil voluntários. Nestas etapas, será medida a eficácia da ButanVac.

Antes de iniciarem os testes, Doria disse que o Butantan já dispõe de 8 milhões de doses estocadas e pretende atingir 40 milhões de doses do imunizante até outubro.

Interessados em participar podem se voluntariar preenchendo um pré-cadastro aqui.