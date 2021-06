Brasil adere ao programa que levará mulher à Lua em 2024

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, assinaram na terça-feira um acordo que inclui o Brasil no Programa Artemis, da Nasa (agência espacial dos Estados Unidos), que pretende realizar uma viagem humana à Lua em 2024 – 52 anos depois da última vez que o homem pisou no satélite natural da Terra.

O Artemis tem planos de realizar a primeira visita de uma mulher e uma pessoa negra à superfície lunar. De acordo com o governo federal, o Brasil é o primeiro país da América Latina a oficializar a entrada no projeto. No momento, 12 nações estão envolvidas na viagem aeroespacial.

Único astronauta brasileiro a entrar em órbita, Marcos Pontes explicou quais serão os benefícios para o Brasil. “Vai permitir engajamento das nossas universidades, vai permitir a preparação de novos recursos humanos para a área de tecnologia, preparação de novos pesquisadores do futuro, ter possibilidade de participação de pesquisadores, centros de pesquisa e empresas. É uma oportunidade muito grande para o Brasil, que vai ser feito de acordo com a nossa possibilidade técnica, científica, financeira. Então, vai ser feito gradualmente. Isso abre caminho para muitos jovens”, explicou o ministro.

Além de viajar à Lua, o Artemis também pretende desenvolver tecnologias para uma expedição humana em Marte. Em um primeiro momento, apenas astronautas norte-americanos participarão das viagens. No entanto, os países que estão cooperando com o programa também poderão enviar representantes futuramente.

‘Missão Artemis’

De acordo com a Nasa, o projeto está sendo desenvolvido em duas etapas. A primeira foca em alcançar a meta de um pouso humano inicial até 2024 com riscos técnicos aceitáveis, enquanto a segunda tem como objetivo a exploração lunar sustentável até o final da década de 2020.

Para isso, toda a preparação deverá custar cerca de US$ 28 bilhões (aproximadamente R$ 140 bilhões). Em abril deste ano, a Nasa divulgou que o veículo espacial utilizado para as viagens será da empresa privada Space X.

Em referência à famosa frase de Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na lua, Marcos Pontes também comentou: “É um pequeno passo para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e um grande salto para o Programa Espacial Brasileiro.”

Marcos Pontes, Ministro

Última viagem humana ao satélite aconteceu em 1972

Apollo 17 foi a sexta e última missão à Lua com a presença de humanos, que ocorreu em 1972, há 49 anos. A viagem durou cerca de 12 dias e também foi organizada pela Nasa, a principal potência aeroespacial do planeta na época e também agora. Na ocasião, ainda havia uma corrida espacial contra a União Soviética – diluída em 1991.

A Apollo 17 também ficou marcada pela presença do primeiro astronauta-cientista na Lua: Harrison Schmitt, que além de “aventureiro” espacial, também era geólogo.

As expedições ao satélite natural da Terra foram interrompidas depois que chegou ao fim a corrida espacial, vencida pela Nasa e, consequentemente, pelos Estados Unidos. Na época, outras prioridades e a falta de orçamento foram os motivos da pausa.