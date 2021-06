Aulas presenciais serão retomadas em agosto em São Paulo

A partir de agosto, as escolas do estado de São Paulo terão autonomia para determinar a capacidade de alunos que poderão retomar as aulas presenciais, anunciou nesta quarta-feira o governador João Doria.

Cada escola deverá determinar sua capacidade de acolhimento dentro dos protocolos de segurança determinados pela secretaria municipal de Educação, com uso de máscara, uso de álcool gel e distanciamento mínimo de 1 metro entre cada aluno.

Apesar da decisão do governo estadual, continua sendo opcional para as famílias a decisão de mandar os alunos para as aulas presenciais ou permanecer no ensino remoto.

De acordo com o secretário Rossieli Soares, outra medida de apoio para a volta às aulas será a compra de 3 milhões de testes de covid-19 exclusivamente para testagem de professores e estudantes da rede pública do estado.

Segundo Rossieli, serão testados todos os casos sintomáticos, os casos de ocorrência com vínculo epidemiológico, quando há ocorrência de dois ou mais casos no mesmo local, e um monitoramento mensal ou bimestral, com testes bimestrais na rede pública.

Ensino Superior

Os cursos da área da saúde já têm autorização para funcionamento 100% presencial. Nesta quarta-feira, o secretário de Educação inclui na lista de cursos que tem autorização para funcionamento pleno os cusos de saúde coletiva, saúde pública e medicina veterinária.