Atacadista oferece mais de 70 vagas de emprego para diferentes áreas; confira

O Assaí Atacadista está com 78 vagas de emprego abertas pelo País. As oportunidades são para as áreas de ponto de venda, recursos humanos, financeiro, tecnologia e marketing.

As oportunidades são para os seguintes Estados: São Paulo, Paraíba, Ceará, Distrito Federal, Roraima, Amazonas, Pará, Pernambuco, Amapá, Piauí, Sergipe, Maranhão, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Os cargos incluem Açougueiro, Analista de Documentação Técnica, Analista de Expansão, Analista de M&A, Analista de Planejamento e Controle, Analista de Sustentabilidade, Analista Financeiro, Analista Tributário, Repositor de Mercadorias (Aprendiz), Assistente Comercial, Auxiliar de RH, Chefe de Atendimento, Comprador, Consultor de Comunicação Estratégica, Coordenador de Marketing Digital, Médico do Trabalho, Operador de Caixa, entre outros.

Se interessou por alguma das vagas? Se inscreva pelo link e boa sorte!

Mais vagas

Casa & Vídeo

A Casa & Vídeo anuncia a abertura de mais de 200 vagas de emprego. As oportunidades são para operador de loja, operador fiscal, promotor de vendas, gerente, subgerente de checkout e subgerente, para atuação nas 15 lojas no Estado de São Paulo.

Os interessados devem acessar o site e se inscrever nas oportunidades “São Paulo e região”.

Fluke

A Fluke está com 47 vagas abertas. As oportunidades são para Analista de BI / Dados, Analista de CRM, Analista de SEO e Inbound Marketing, Desenvolvedora Back-end, Desenvolvedora Front-end Mobile (React Native), Designer de Produto (UX/UI) e UX Researcher.

Mais informações sobre cada oportunidade podem ser obtidas aqui.

Co.Aktion

A Co.Aktion, que reúne as empresas Aktie Now, Callwe, Droz e 2listen, está com oito vagas abertas. As oportunidades são para Account Executive, Analista de Conteúdo, Analista de Dados, Analista de Inteligência de Mercado, Arquiteto de Soluções, Consultor de Implantação Bilíngue, Customer Success Manager, Desenvolvedor Full Stack e UX Designer.

As inscrições devem ser feitas pelo link, onde também se encontram detalhes de casa posição.

Atenção ao currículo

Pixabay

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá diferenciar você dos demais candidatos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.