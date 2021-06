Covid-19: Variante Delta, da índia, ainda não circula em São Paulo, diz estudo

Um estudo realizado por três institutos de São Paulo, em parceria com a prefeitura, mostrou que até o momento não foi detectado nenhum caso da variante Delta (B.1.617) do coronavírus, que foi inicialmente detectada na Índia.

De acordo com o estudo, até a última segunda-feira (14) mais de 90% das amostras coletadas na Capital entre os meses de abril e maio mostram infecção pela variante P1, de Manaus. Em março, era 79%.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, há mais de 30 dias são colhidas 250 amostras semanais em vários hospitais da Capital e encaminhadas ao Instituto Butantan, Adolfo Lutz e Instituto de Medicina Tropical para análise do seqüênciamento genético do vírus.

“Na semana passada conclui-se o estudo de todos esses testes enviados a esses institutos e nós não temos nesse momento a circulação da variante indiana na cidade de São Paulo”,disse o secretário.

A prefeitura de São Paulo intensificou as ações de prevenção na cidade de São Paulo temendo a chegada da nova variante indiana, considerada mais infecciosa.