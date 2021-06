Vacinação mais acelerada teria evitado 60 mil mortes no país

A cada dia que passa, o Brasil fica mais perto da inevitável marca de 500 mil vidas perdidas para a covid-19. Com as 827 mortes causadas pelo novo coronavírus registradas ontem, o país chegou a 488.228 óbitos. No entanto, 60 mil despedidas poderiam ter sido evitadas caso a campanha de vacinação estivesse mais acelerada.

De acordo com pesquisa realizada pela USP (Universidade de São Paulo) em parceria com a Unesp (Universidade Estadual Paulista), se o PNI (Programa Nacional de Imunizações) estivesse imunizando 2 milhões de brasileiros por dia, 20 mil vidas poderiam ter sido salvas em cada um dos últimos três meses.

O Brasil, no entanto, ,está longe de chegar na meta estipulada pelo estudo para evitar mais mortes em decorrência da doença. Em média, o país aplicou 830 mil vacinas por dia no mês de junho até ontem – apenas 40% do ideal que propõe a projeção para que mais mortes sejam evitadas.

Ontem, por exemplo, 516.609 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 no Brasil. No total, cerca de 56,8 milhões de brasileiros receberam a primeira dose até o momento, o que corresponde a 26,8% da população. A segunda dose, necessária para completar a proteção no organismo, foi aplicada em 24,1 milhões de pessoas no país.

Nos últimos dias, diversos estados têm divulgado a antecipação do calendário de previsão para vacinar toda a população adulta. São Paulo é um dos principais exemplos. A partir de amanhã, pessoas com idade entre 50 e 59 anos poderão se dirigir aos postos de vacinação para receber a primeira dose do imunizante (veja mais na página 2).

O governador do estado, João Doria (PSDB), afirmou que até o dia 15 de setembro todos os residentes com mais de 18 anos poderão se vacinar em São Paulo. No entanto, para que a previsão de fato ocorra, é necessário que o governo federal mantenha o ritmo de entrega de doses por meio do PNI.

Vacina salva

Se fossem aplicadas 2 milhões de vacinas por dia no Brasil, 60 mil mortes teriam sido evitadas nos últimos três meses

Veja a quantidade de doses aplicadas nos últimos dias

Ontem

516.609

1ª dose – 485.253

2ª dose – 31.356

13 de junho

347.969

1ª dose – 324.931

2ª dose – 23.038

12 de junho

646.329

1ª dose – 606.606

2ª dose – 39.723

11 de junho

1.228.813

1ª dose – 1.108.113

2ª dose – 120.700

10 de junho

1.125.978

1ª dose – 1.010.107

2ª dose – 115.871

09 de junho

1.197.010

1ª dose – 1.064.963

2ª dose – 132.047

08 de junho

1.306.034

1ª dose – 1.121.450

2ª dose – 184.584

07 de junho

802.570

1ª dose – 695.603

2ª dose – 106.967

Janssen adia envio de 3 milhões de doses

A farmacêutica Janssen suspendeu ontem o envio de 3 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19 para o Brasil que estavam previstas para chegar ao país hoje. O motivo e o novo prazo não foram divulgados pela empresa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o imunizante deve chegar ainda nesta semana, com possibilidade de desembarque amanhã. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) também autorizou ontem a extensão do prazo de validade da vacina da Janssen contra a covid-19 de três para quatro meses e meio. As doses que devem chegar ao Brasil estão com validade para 27 deste mês. Agora, poderão ser utilizadas até a metade de agosto.