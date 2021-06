Relatório do LinkedIn aponta mudanças nas tendências de vendas

O dever de casa para as empresas que esperam aumentar as vendas no cenário pós-pandemia vai bem além de investimentos no online e nas ferramentas tecnológicas. Relatório do LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, mostra que os compradores procuram relações de confiabilidade e transparência com os vendedores, além de equipes que privilegiem a diversidade.

A pesquisa “O Cenário de Vendas no Brasil” mostra as mudanças nas tendências trazidas pela pandemia com base em respostas de 400 compradores e 400 profissionais e gerentes de vendas no país em fevereiro deste ano. Foram ouvidas empresas de diferentes portes e setores, em relatórios também realizados em outros oito países e regiões. O foco é nas relações B2B, ou seja, duas empresas que fazem negócios como cliente e fornecedor.

O questionário é a base da lista de seis tendências traçadas pela rede social no Brasil, que podem ser conferidas no quadro ao lado. Entre os destaques, aparecem itens já revelados em outras pesquisas, como o desejo dos vendedores em continuar trabalhando a distância (60% deles) e o sentimento de conforto com a relação online por parte dos compradores (51% viram facilidade e apenas 18% acham que a mudança dificultou o trabalho).

Mas traz também visões interessantes principalmente em relação à importância da imagem das empresas vendedoras de serviços e produtos no B2B.

O gerente de Soluções de Vendas do LinkedIn, Sandro Carsava, destaca o aparecimento pela primeira vez da diversidade como uma forte tendência de diferencial tanto para os compradores quanto para os vendedores e suas equipes. O relatório aponta que 88% das empresas brasileiras preferem fazer negócios com companhias que tenham como um pilar essencial a inclusão, por exemplo, de mulheres, negros, pessoas com deficiências ou público LGBT. “Esta demanda está sendo trilhada por muitas empresas, mas sabemos que ainda não está representada totalmente em outras áreas e no consumidor final. Há um longo caminho. No entanto, agora entendemos que o mercado B2B também enxerga a importância dela para os negócios, para a conexão com o público e na geração de ideias melhores e mais inovadoras.”

O relatório mostra ainda que o mercado espera bem mais do que carisma e criatividade por parte dos vendedores. Entre as qualidades que mais saltaram está a transparência (citada como essencial por 39% em 2019 e por 54% em 2020). “Esta nova realidade trouxe um maior enfoque nas relações, exigindo que estes profissionais estejam cada vez mais preparados tecnicamente e no comportamento”, afirma Carsava.