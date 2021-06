Quina de São João promete pagar um caminhão de dinheiro

O último sorteio oficial da Quina foi realizado nesta segunda-feira. O próximo será somente no dia 26, na tão aguardada Quina de São João, que promete um prêmio de fazer qualquer apostador perder o sono.

E não é para menos. Será sorteado neste dia um prêmio que ultrapassa qualquer sonho de ganhar na loteria. São R$ 190 milhões para quem acertar os cinco números mágicos sorteados pela Caixa Econômica Federal.

As apostas na loteria podem ser feitas até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima, um volante com cinco números, custa R$ 2.

Se o apostador preferir, pode fazer o sorteio por meio do canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa, desde que seja maior de 18 anos. No sistema eletrônico, a aposta mínima é de R$ 30.

O apostador pode optar pela Surpresinha e Teimosinha, dois serviços da Caixa para facilitar a vida de quem não tem tempo para ir às lotéricas. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números para o apostador e na Teimosinha o sistema repete a atual aposta por mais sorteios, de acordo com a escolha do apostador.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.