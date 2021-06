Lotofácil e Quina acumulam; veja como fica o sorteio desta terça-feira

Nenhum apostador levou os prêmios do sorteio da Lotofácil e da Quina realizados nesta segunda-feira pela Caixa Econômica Federal.

Na Lotofácil, 282 apostas quase chegaram lá, elas fizeram 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.534,70. Teve ainda o grupo de apostas que acertou apenas 13 dos 15 números sorteados para a loteria. Foram 10.708 apostadores que ganharam R$ 25.

Já a Quina, que também não teve ganhadores, pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra. Apostadores que acertaram o terno também (11.847 apostas) também foram premiadas com R$ 119,20.

Para esta terça-feira (15), o apostador que acertar os 15 números da Lotofácil vai levar para casa R$ 3,5 milhões.

Já a Quina só tem sorteio no próximo dia 26, com a Quina de São João, um sorteio especial cujo prêmio é estimado em R$ 190 milhões e cujas apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.