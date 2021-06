Licenciamento em SP: acaba dia 30 prazo para pagamento de carros placa final 3

Proprietários de carros com placa de São Paulo com final 3, que não optaram por antecipar o pagamento, têm até o dia 30 para efetuarem o pagamento do licenciamento anual obrigatório.

Neste ano, há duas faixas de preços diferenciados, uma para carros usados e outra para zero km. Os usados pagam taxa de R$ 98,91 e os zero km, R$ 131,80.

Antes de fazer o pagamento, é aconselhável que o dono do carro faça uma pesquisa para levantar se há pendências, como multas ou IPVA atrasado. Se houver qualquer pendência com o automóvel, não será possível licenciá-lo.

Para efetuar o pagamento, o proprietário pode escolher entre dirigir-se a uma agência bancária com o número do Renavam e fazer o pagamento diretamente nos terminais de autoatendimento. Se preferir não sair de casa, o pagamento pode ser feito pelo Internet Banking, também apenas usando o número do Renavam.

e-CRLV

Ao contrário dos últimos anos, o Detran.SP não envia mais para a casa do contribuinte o documento que comprova o pagamento, o CRLV. Agora, após o terceiro dia do pagamento, o proprietário pode fazer o download diretamente do site do Dentra.SP, do Poupatempo ou do Denatran, e imprimi-lo em papel sulfite. Pode ainda baixar no celular. As duas formas servem como comprovante de quitação do imposto.

Para fazer o download, basta acessar os sites do Poupatempo, Detran.SP ou Denatran.

O motorista que for parado com carro não licenciado corre o risco de ter seu veículo apreendido para o pátio do Detran. A multa para dirigir sem a documentação em dia é de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Neste ano, não houve cobrança do seguro obrigatório, o DPVAT.

Veja calendário de licenciamento 2021: