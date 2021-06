Jogou na Lotofácil? Veja o resultado desta terça-feira aqui

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 15) o concurso 2256 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas levará prêmio estimado no valor de R$ 3,5 milhões.

Confira o resultado:

01 – 03 – 04 – 05 – 06

08 – 09 – 10 – 11 – 12

13 – 16 – 20 – 23 – 24

Apesar de ninguém ter adivinhado a faixa principal da Lotofácil na última segunda-feira (dia 14), 282 apostas quase chegaram lá. Elas fizeram 14 pontos e cada uma ganhou R$ 1.534,70.

Quem acertou apenas 13 dos 15 números sorteados para a Lotofácil – caso de 10.708 apostadores – ganharam R$ 25.

Para checar os números sorteados nesta segunda-feira na Lotofácil, clique aqui.

Lotomania

Nesta noite rolou ainda o sorteio do concurso 2187 da Lotomania. Alguém pode ficar R$ 500 mil mais rico se acertar as 20 dezenas.

Confira os números que saíram do globo:

03 – 07 – 12 – 20 – 25

31 – 35 – 40 – 42 – 44

49 – 69 – 74 – 77 – 87

92 – 95 – 98 – 99 – 00

Na última sexta-feira (dia 11), uma pessoa acertou a totalidade das bolas e levou para casa R$ 813.272,44.

Outras cinco apostas marcaram 19 acertos e angariaram R$ 48.007,68.

Quem fez 18 pontos – 94 pessoas – ganhou R$ 1.596.

Recupere aqui as dezenas da Lotofácil de sexta-feira.

Dupla Sena

Reprodução

A Dupla Sena, concurso 2235, sorteou, por sua vez, prêmio avaliado em R$ 5,2 milhões. Confira as sequências da sorte:

1º sorteio: 08 – 15 – 20 – 26 – 33 – 41

2º sorteio: 01 – 14 – 19 – 27 – 29 – 36

No sábado (dia 12), ninguém acertou a totalidade das dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, entretanto, 14 pessoas levaram R$ 5.446,84 por terem adivinhado cinco números e outras 756 receberam R$ 115,27 pelo acerto de quantro dezenas.

No segundo sorteio, 15 apostadores ganharam R$ 4.575,35 (por cinco acertos) e 945 receberam R$ 92,22 (por quatro acertos).

Quina

O sorteio da Quina retornará no próximo dia 26, com a Quina de São João, um sorteio especial cujo prêmio é estimado em R$ 190 milhões e cujas apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Ontem ninguém acertou as cinco dezenas da loteria, mas a Quina pagou R$ 5.397,25 para 174 apostas que fizeram a quadra (quatro pontos).

Apostadores que acertaram o terno (três pontos) também também foram premiadas com R$ 119,20 – caso de 1.847 apostas.

Os números sorteados na Quina de segunda-feira foram: 10 – 19- 28 – 29 – 73.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.