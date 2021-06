Capital retoma vacinação por idade

Paralisada desde o início de maio, quando se encerrou imunização prioritária para os idosos, a vacinação contra a covid-19 por faixa etária foi retomada ontem na cidade de São Paulo com a inclusão das pessoas com 58 e 59 anos de idade.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

As doses estão sendo distribuídas em todas as 468 UBSs, nos drive-thru, onde a vacinação é feita de dentro dos carros, e também nos megapostos, para o público ir a pé. Para se vacinar, é preciso apresentar comprovante de endereço da capital. A localização dos postos está disponível no portal Vacina Sampa.

O calendário do governo do estado prevê que a vacina deverá ser estendida a partir de amanhã para todas as pessoas com mais de 50 anos. A prefeitura afirmou que poderá fazer novas divisões por subgrupos nessa faixa etária.