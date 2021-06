Brasil tem a maior queda em ranking de combate à corrupção

O Brasil registrou novos retrocessos e, pelo segundo ano consecutivo, perdeu pontos no Índice de Capacidade de Combate à Corrupção. De acordo com o estudo, entre os 15 países latino-americanos analisados, o Brasil foi o que mais perdeu pontuação no que diz respeito a detectar, punir e prevenir a corrupção. Assim, o país caiu da 4º para a 6º posição – uma redução de 8% se comparado aos pontos de 2020.

Em 2019, o Brasil acumulava 6,14 pontos (em uma escala de 0 a 10). Em 2020, 5,52 pontos e agora, em 2021, 5,07 pontos. A pesquisa, publicada ontem, foi feita pela Control Risks, uma consultoria global especializada em gestão de riscos e pelo AS/COA, o mais importante fórum dedicado à educação, debate e diálogo nas Américas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Segundo o documento, “o capital político de Bolsonaro diminuiu durante a pandemia, levando seus aliados a recorrerem à política de troca de favores, negociação de cargos e uso de fundos públicos para conseguir apoio no Congresso”. Além disso, a pesquisa aponta que os “níveis elevados de polarização política também reduziram a capacidade de mobilização dos grupos da sociedade civil”, contribuindo para a queda de pontuação brasileira.

A análise ainda pontua quais áreas críticas merecem ser monitoradas no Brasil. Entre elas, as indicações do presidente Jair Bolsonaro. “Os líderes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal indicados pelo governo podem continuar a enfrentar pressões para proteger o presidente e seu círculo íntimo de investigações de corrupção”, alerta o documento.

Na contramão, o Uruguai continua líder da lista pelo segundo ano consecutivo, com um índice de 7,8 (veja ao lado). Mesmo assim, o estudo alerta que “a política de combate à lavagem de dinheiro continua sendo um desafio para o país”.

1 Uruguai 7.80

2 Chile 6.51

3 Costa Rica 6.45

4 Peru 5.66

5 Argentina 5.16

6 Brasil 5.07

7 Colômbia 4.81

8 Equador 4.77

9 Panamá 4.55

10 Rep. Dominicana 4.38

11 México 4.25

12 Paraguai 4.08

13 Guatemala 3.84

14 Bolívia 2.43

15 Venezuela 1.40