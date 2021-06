São Paulo antecipa de novo e promete vacinar adultos até setembro

Vem vacina. Promessa é de que todos as pessoas com mais de 18 anos e sem comorbidades receberão ao menos uma dose até o dia 15. Capital vacina hoje quem tem entre 58 e 59 anos

Quando entrar setembro, a boa nova a andar nos campos será que a vacinação contra a covid-19 terá alcançado todos os adultos de São Paulo. Pelo menos essa é a promessa do governo do estado, que anunciou ontem mais uma antecipação no calendário para o público em geral.

A previsão de vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos e sem comorbidades com ao menos uma dose – que já havia sido antecipada do fim de outubro para 18 de outubro – foi encurtada ainda mais e agora deverá ocorrer até 15 de setembro.

O calendário anterior previa que as pessoas com idades entre 55 e 59 anos seriam vacinadas a partir desta quarta-feira. A data está mantida, mas o público-alvo foi ampliado, começando agora pelos que têm mais de 50 – e que antes só entrariam na fila em 20 de julho. Na capital, os que têm entre 58 e 59 já começam a ser imunizados hoje.

Ainda em junho, São Paulo pretende começar a imunizar as pessoas entre 43 e 49 anos (a partir do dia 23) e também os que têm entre 40 e 42 (a partir do dia 30).

“Esta antecipação significa mais de 7 milhões e 450 mil pessoas na faixa etária entre 40 e 59 anos que entram imediatamente no programa de vacinação já neste mês de junho”, disse o governador João Doria (PSDB), lembrando que esse será o maior avanço em quantitativo de público da campanha até aqui.

O governo, que na última quarta-feira já havia anunciado a antecipação do calendário de vacinação, não explicou os motivos dessa nova atualização, mas disse que a projeção se baseia no cronograma de entrega de vacinas pelo Ministério da Saúde.

O país tem hoje três doses disponíveis: da CoronaVac, produzida aqui pelo Instituto Butantan, a de Oxford/AstraZenca, nacionalizada em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e a da Pfizer, que é importada.

Nos próximos dias, o Brasil terá uma quarta opção com a chegada do imunizante da Janssen, fabricado pelo grupo Johnson & Johnson e também importado.

O primeiro lote, com 3 milhões de unidades, está previsto para desembarcar amanhã. “Todas as vacinas são boas, excelentes. Não há porque escolher”, advertiu a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula.

Calendário da vacinação contra covid-19 em São Paulo

50 a 59 anos: 16 a 22 junho

16 a 22 junho 43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

23 a 29 de junho 40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

30 de junho a 14 de julho 35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

15 a 29 de julho 30 a 34 anos: 30 de julho a 15 de agosto

30 de julho a 15 de agosto 25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

16 a 31 de agosto 18 a 24 anos: 1º a 15 de setembro

Vacinômetro

Números da vacinação contra a covid-19 no estado

Doses aplicadas: 19,3 milhões

19,3 milhões 1º dose: 13,3 milhões

13,3 milhões 2º dose: 6 milhões

6 milhões 12,8% da população de São Paulo recebeu as duas aplicações e está com o seu esquema vacinal completo

Para agilizar o momento da vacina, a população deve se cadastrar no site Vacina Já. Não é obrigatório, mas, segundo o governo, economiza até 90% no tempo de atendimento nos postos.

O formulário pode ser preenchido no site ou via WhatsApp, pelo número +55 11 95220-2923