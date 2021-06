São Luís é a capital com a vacinação mais avançada

Com o frequente desembarque de doses da Pfizer no Brasil e o retorno da fabricação nacional das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca, a vacinação contra a covid-19 no país começa a avançar e atingir o público geral que não possui comorbidades, principalmente nas capitais.

A expectativa da Prefeitura de São Luís (MA) é iniciar a imunização com pessoas de 25 anos ou mais ainda nesta semana. A capital é disparada a que tem a menor faixa etária entre as campanhas pelo Brasil, seguida por Fortaleza (CE), que já está aplicando a primeira dose em pessoas com 41 anos ou mais, e Recife (PE), que oferece a vacina para a população com 43 anos ou mais.

Do outro lado do ranking, cinco capitais ainda não iniciaram a vacinação contra a covid-19 para o público geral que não seja idoso: Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), São Paulo (SP) e Palmas (TO).

No domingo, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou mais uma antecipação no calendário de imunização. Com isso, pessoas com idade entre 50 e 59 anos poderão se dirigir aos postos de vacinação a partir desta quarta-feira.

A expectativa do governo estadual é que todos os adultos do estado recebam pelo menos uma dose até o mês de setembro. Antes, seria até outubro. Essa previsão, porém, só poderá ser confirmada caso não ocorra escassez de vacinas por falta de insumos ou atraso na entrega de doses da Pfizer.

Enquanto isso, segure a ansiedade e espere o seu dia de se vacinar utilizando máscara e respeitando o distanciamento social. O Brasil nunca esteve tão perto de começar a vislumbrar um mundo com a pandemia controlada.

As campanhas pelo Brasil

Veja em qual faixa etária está a vacinação do público geral em todas as capitais do país: