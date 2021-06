Queiroga diz que doses da vacina da Janssen devem chegar ao Brasil na quarta-feira

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (dia 14) que 3 milhões de doses da Janssen devem chegar ao Brasil na quarta-feira (dia 16). O carregamento estava previsto inicialmente para chegar amanhã.

“A pasta aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas”, informou o Ministério da Saúde, em nota.

As vacinas têm prazo de validade até 27 de junho. A estratégia da Pasta para não perder as doses prevê sua distribuição em cinco dias com a utilização só nas capitais.

Na semana passada, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se reuniu com a farmacêutica para discutir o pedido de extensão do prazo de validade da vacina no Brasil. A agência reguladora dos Estados Unidos já aprovou essa extensão.

O imunizante é aplicado em dose única, diferentemente das demais vacinas que disponíveis até o momento no Brasil, que necessitam de duas doses.