Pesquisar postos pode levar a economia de até R$ 60 no combustível

Enche o tanque? Com combustíveis entre os maiores vilões da inflação, procurar por melhores preços pode ajudar a fugir do etanol a R$ 5

Dá para assustar a carteira na hora de abastecer o carro neste mês: os combustíveis estão entre os produtos mais afetados pela inflação. E os valores altos puxam também grandes diferenças cobradas entre um posto e outro.

Levantamento do Metro World News com base em dados oficiais da ANP (Agência Nacional de Petróleo) aponta que pesquisar antes de escolher a bomba pode te fazer economizar até R$ 60 na hora de encher o tanque.

A pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre inflação divulgada na semana passada mostra que o etanol ficou 65,24% mais caro nos 12 meses acumulados até maio. Já a gasolina saltou 45,80%.

O resultado é que tem posto vendendo etanol a quase R$ 5. O levantamento de preços da ANP na cidade de São Paulo encontrou o litro do combustível ao valor máximo de R$ 4,999. Na mesma semana, ele era vendido também a R$ 3,789, preço mínimo encontrado no período. A diferença alcança 32%, ou, em número absoluto, R$ 1,20. Se pensarmos no tamanho médio do tanque de combustível dos carros populares do país, 50 litros, encher o reservatório pode sair até R$ 60 mais caro entre um posto e outro.

No caso da gasolina comum, a ANP verificou valores entre R$ 4,999 e R$ 5,999, 20% de variação. A diferença de R$ 1 chega a até R$ 50 para quem vai completar.

Não bastasse o trabalho de ter que pesquisar os melhores valores, o motorista ainda tem o dilema entre qual dos combustíveis escolher para se sair melhor. Apesar de ter o litro mais barato, o etanol também tem eficiência energética menor. Para que ele valha a pena, não pode ultrapassar o limite de 70% do preço da gasolina. No caso da cidade de São Paulo, onde a média do álcool é R$ 4,139 e do derivado de petróleo R$ 5,379, compensa neste momento abastecer com a gasolina (etanol é 78% do valor).

Preços pesquisados e regrinha de três aplicada para a porcentagem, estamos todos seguros? Não, ainda não. O presidente da Sincopetro (sindicato que representa os proprietários de postos de combustíveis), José Alberto Paiva Gouveia, alerta que valores muito milagrosos devem ser olhados com desconfiança. “O consumidor tem que procurar um preço médio do mercado e, aí sim, buscar o melhor valor na concorrência entre os postos. Essa diferença deve ser de, no máximo, 30 centavos. Abaixo disso, estará sem dúvida comprando um produto de baixa qualidade.”

Outro risco na busca por economia maior é ser enganado: receber menos do que o indicado na bomba. “Ele acha que está levando 20 litros, mas na verdade está levando 17 ou 18 litros.”

O que dizem os consumidores?