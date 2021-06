Obra do parque Bruno Covas tem início em São Paulo

O governo de São Paulo deu início ontem às obras do Parque Bruno Covas – Novo Rio Pinheiros. A futura área verde faz parte do projeto de despoluição do rio e foi batizada em homenagem ao ex-prefeito da capital, que morreu no último dia 16 de maio, aos 41 anos, vítima de câncer.

“No parque teremos várias estações de ginástica, para uma convivência daquilo que o Bruno gostava, da natureza com exercício. É uma homenagem justa, correta e adequada para o perfil daquilo que o Bruno representou ao longo da sua existência”, disse o governador João Doria (PSDB).

As obras do futuro parque linear às margens do rio Pinheiros foram divididas em duas etapas. A primeira terá 8,2 quilômetros de extensão e a segunda, 8,9 quilômetros. O investimento de R$ 58 milhões será bancado pela iniciativa privada. A abertura está prevista para 2022. METRO