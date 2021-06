MTV abra vagas de emprego em São Paulo; confira

A MTV está com processo seletivo aberto para seis vagas de emprego em São Paulo.

As posições contam com remuneração compatível com o mercado e benefícios como assistência médica e odontológica, vale alimentação, seguro de vida e home office.

São duas vagas para analista de marketing júnior, uma para analista de sistema, uma para analista de suporte técnico, uma para analista de suporte I e, por fim, uma para estagiário em ciências de dados.

Para concorrer a uma das oportunidades, é preciso acessar o site de inscrição, selecionar uma das vagas e cadastrar o currículo atualizado. No mesmo link estão descritas as atribuições de casa posição.

Mais vagas

BBC

A ADCOS Dermocosméticos também está com vagas abertas para profissionais de diferentes especialidades.

A empresa oferece como benefícios convênio médico e odontológico, auxílio farmácia, consignado, desconto em produtos, vale alimentação, vale refeição e vale transporte.

As vagas são para auxiliar de prospecção, analista de TI (um para desenvolvedor e outra para SAP), supervisor de comunicação científica, consultor técnico e estagiário de marketing.

As inscrições podem ser feitas pelo link. Antes de se candidatar, ler com atenção todos os requisitos referentes à oportunidade almejada.

Por sua vez, a Ethimos, um dos maiores escritórios da XP Investimentos, está com nada menos do que 34 vagas de emprego abertas no Estado de São Paulo.

As oportunidades são para assessor de investimentos e para as áreas de Planejamento Patrimonial, Vendas, Recursos Humanos, Qualidade e Marketing.

Os postos de trabalho ficam na Capital e em cidades do interior – Campinas, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Sorocaba, Botucatu, Ribeirão Preto e Marília.

O detalhamento de cada vaga pode ser consultado no botão Trabalhe Conosco, na página da Ethimos. A empresa informa que os candidatos não aprovados terão o currículo armazenado no banco de talentos da empresa para futuras oportunidades.

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo site.

Atenção ao currículo

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá diferenciar você dos demais candidatos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.